Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 gennaio 2020/ Pesci, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Acquario…

Oroscopo di oggi di Paolo Fox per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo ad analizzare da vicino i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario. La Bilancia ha una buona Luna per almeno 48 ore ma non significa che tutto va a gonfie vele. Si deve avere coraggio. Molti o perché fanno lavori sperimentali oppure perché fanno dei lavori a termine entro uno o due mesi decideranno come cambiare o svoltare. Lo Scorpione è in una condizione interessante con Venere, Giove e Saturno in buona posizione, giornate ricche di intuizione. Quando si è in gruppo ogni tanto ci si mette in un angolino e si osserva tutto con attenzione. Si nota tutto e a volte si giudica con severità. Con Venere favorevole è il segno stesso a decidere se continuare un rapporto o meno. Si è padroni del proprio destino. Il Sagittario in questi giorni è un po’ ombroso e agitato, in presenza di questa tensione nell’aria ci si agita, facile che in questo periodo si prenda del tempo. Si è particolari e in questo periodo si allarga la capacità di azione. Prudenza se qualcuno pensa che si prenda troppo spazio.

Oroscopo: scopri le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Capricorno, Acquario e Pesci. Il Capricorno in questi giorni ha voglia di emergere, c’è grande ambizione e si hanno tutte le carte in regola per farcela. Il successo dipende dalle qualità, non mancano consensi. A metà settimana Luna e Urano favorevoli, belle notizie in arrivo. Da rivedere le cose nel lavoro. L’Acquario dà energia e scalda il cuore. Tanti sono pronti a sacrificarsi per amici o scelte o ideali. Per il segno è importante cambiare le regole del gioco. Si è il segno di innovazione. Non si deve buttare tutto all’aria ma non si portano avanti cose che non rendono. A livello psico-fisico bisogna fare attenzione alle articolazioni e ai malesseri. L’amore è tranquillo, dubbi se si frequentano Vergine o Gemelli. I Pesci hanno una Luna dissonante ma non si è contrari alle emozioni. C’è più comunicazione con il partner e mercoledì e giovedì sono giornate che avvicinano all’amore. Ottimo oroscopo per chi vuole risolvere questioni legali.

