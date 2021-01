Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 gennaio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ariete, Leone e Sagittario sono i segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Cos’ha detto oggi l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Per voi dell’Ariete, grazie al passaggio della Luna all’interno del segno e il transito positivo inaugurato ieri dal Sole, la giornata di oggi sembra poter garantire una buona forza. Queste settimane aiutano a predisporre alcuni progetti da mettere in atto nel corso di Febbraio, per questo sarebbe bene riuscire a non sottovalutare alcune situazione. In amore qualcuno potrebbe decidere di mettere da parte le storie insoddisfacenti.

Si passa quindi al secondo segno di fuoco, il Leone. Secondo l’oroscopo Paolo Fox i numerosi ostacoli che sembrano susseguirsi dalla fine dello scorso anno sembrano sfidare la vostra proverbiale capacità di mettervi in gioco uscendo vincitori dalle situazioni. Ora più che mai, perché voi nativi del segno riusciate ad avere la meglio, sarebbe bene cercare di non strafare, accettando la possibilità di cedere a qualche compromesso.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo ma non ultimo, il Sagittario, che chiude la triade di fuoco. Questo mercoledì 20 gennaio sembra poter regalare delle belle emozioni, invitando i nati nel segno a cercare intense compagnie. Secondo l’oroscopo Paolo Fox entro metà Febbraio potrebbe nascere qualcosa di molto interessante.



