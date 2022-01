Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: lavoro e amore

È arrivato questo giovedì 20 gennaio. Come andrà la giornata, tra amore, lavoro, famiglia e fortuna? A prospettare come sarà questo giovedì è l’Oroscopo Paolo Fox, che sui canali di Radio Latte Miele analizza i vari segni dello zodiaco. Qui vediamo quelli di fuoco: cosa devono aspettarsi Ariete, Leone e Sagittario?

Oroscopo Paolo Fox: sorprese in vista per l’Ariete

L’Ariete ha ancora qualche difficoltà a farsi capire, nonostante non molli facilmente quando deve rapportarsi con gli altri o quando deve fare qualcosa, magari anche in maniera piuttosto determinata. I nati Ariete in questo momento sono molto forti: è un buon periodo specialmente in amore, come rivela l’Oroscopo Paolo Fox. Tra genitori e figli ci saranno soddisfazioni, ma qualcosa di bello può avvenire anche nella vita di un parente che sta organizzando un qualcosa d’importante. Attendetevi dunque un periodo ricco di sorprese e novità.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario…

Leone, come andrà per te questa giornata? L’Oroscopo Paolo Fox dice che ogni tanto devi riuscire a fare tutto quello che hai in mente, cosa non semplice, soprattutto adesso. Puoi sempre provarci, anche se magari sarà dura. Saturno è in opposizione, ma non necessariamente è una cosa negativa. Questo pianeta può dare elementi diversi in base al segno a cui si oppone, quindi per te non è negativo, ma stimolante. Il Leone quando vede una difficoltà, comunque, cerca di superarla. Le prossime settimane sono di grande aiuto e di grandi cambiamenti. Vittorie in vista: preparati a belle sorprese.

Sagittario, sei innamorato e desideroso di grandi emozioni? Allora vuol dire che stai bene e che hai recuperato quel Giove che nella tua vita rappresenta ottimismo, forza e fortuna. In questi giorni – rivela l’Oroscopo Paolo Fox – Giove è così interessante, che riesci a distribuire positività a chi ti sta attorno. Allo stesso tempo, però, Giove è anche così strano che la sua presenza potrebbe voler dire che ti sei stancato di fare certe cose nel lavoro o in un progetto che non ha il successo che vorresti.





