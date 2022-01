Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la giornata

L’Oroscopo di Paolo Fox è pronto a farvi compagnia anche in questo giorno. Come sarà questo giovedì 20 gennaio per i segni zodiacali? Cosa bisogna aspettarsi dal lavoro, l’amore, i rapporti con i familiari? L’astrologo ci dice tutto attraverso i canali di Radio Latte Miele: ecco come andrà per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, fate attenzione…

I Gemelli vivono qualcosa di nuovo che è nell’aria. È un periodo frizzantino, di novità. Tu di questo segno, come dice Paolo Fox nel suo Oroscopo, sei dalla risposta pronta, che qualche volta va dosata. Sei una persona estremamente ironica e adesso hai bisogno di persone che stanno al gioco. Attenzione però ai rapporti con i Sagittario e Vergine, che potrebbero nascondere qualche insidia di troppo in questo momento.

Oroscopo Bilancia e Acquario: i consigli di Paolo Fox

Bilancia, siete in attesa di redditi e nel frattempo pare che tu non sappia cosa fare, iniziare un progetto oppure no, iniziare una ricerca. Mercurio e Marte sono in aspetto intrigante, però c’è nervosismo nell’aria e bisogna cercare di rimediare ed è una cosa che va avanti da diverse settimane. L’Oroscopo Paolo Fox svela che alcuni non riescono a capire come muoversi, ma in questo momento bisogna cercare di attivarsi solo in positivo e cercare solamente situazioni che non creino soluzioni folli.

Acquario, tu stai vivendo un periodo burrascoso per quanto riguarda la vita sentimentale. Ogni tanto t’innamori di persone che sono lontane dalla tua vita, ma stai tranquillo: entro marzo ci saranno belle cose e questo inizio dell’anno regala la consapevolezza di un sentimento. Quando non è pressato, l’Acquario capisce di essere in amore vero. Un consiglio per i partner da parte dell’Oroscopo Paolo Fox: con gli Acquario bisogna mostrarsi sempre poco possessivi.

