Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: le previsioni

20 gennaio, una nuova giornata è appena cominciata. Come sarà questo giovedì per i 12 segni dello zodiaco? Come andranno amore, lavoro, fortuna, affari, salute? A dirci tutto è l’attesissimo Oroscopo Paolo Fox. Ecco la giornata di Toro, Vergine e Capricorno, segni di terra.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, novità in amore

Il Toro in questo periodo ha una grande voglia di recuperare il tempo perduto. Urano è nel segno, il sole inizia un transito speciale. La stanchezza – sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox – si fa sentire. Tra i Toro c’è anche chi vuole cambiare vita: questo è un segno per lo più conservatore, dunque cambiare, spostarsi e fare cose nuove, è un processo lento, ma importante. Il processo, però, sembra avviato da un paio di anni ed è difficile fermarlo. Ci saranno presto novità per l’amore, specialmente per i cuori solitari.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2022/ Tutto su Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, il vostro giovedì

Cara Vergine, questo è un momento in cui è davvero molto importante credere in se stessi. L’Oroscopo Paolo Fox ci dice che i giovani devono spedire una comunicazione e darsi da fare. C’è un successo in vista per i liberi professionisti legato ai primi giorni del mese, quindi a febbraio ci potrebbe essere qualcosa di più. Per quanto riguarda lavoro e affari, bisogna rivedere un accordo e forse bisognerà parlare con delle persone che in questo momento rappresentano il tuo futuro o possono darti delle garanzie per un contratto o accordo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: lavoro e amore

Capricorno, anche per te la situazione è interessante. Il consiglio che l’Oroscopo di Paolo Fox vi dà è: siete diffidenti, ma la paura di sbagliare è tanta. Dopo un periodo in cui avete dimostrato tanta disponibilità, grande educazione nei confronti degli atri, adesso dovete diventare più freddi. Tutte le persone che pretenderanno troppo saranno mandate a quel paese da voi: siete stanchi di portare avanti rapporti che non meritano attenzioni. L’amore premia e premierà.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA