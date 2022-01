Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2022/ Tutto su Cancro, Scorpione e Pesci

Giovedì 20 gennaio, primo mese dell’anno che si avvia verso il termine. Come andrà questa giornata per i vari segni zodiacali? Analizziamo qui quelli di acqua con le consuete previsioni da parte dell’oroscopo Paolo Fox. Cancro, Scorpione e Pesci: cosa dicono per voi le stelle? Ecco cosa potete aspettarvi da questa giornata.

Oroscopo Paolo Fox: mancanza d’amore per il Cancro

Cancro, cosa ti puoi aspettare da questo giovedì 20 gennaio? L’Oroscopo Paolo Fox dice che se perdi le staffe, un motivo ci sarà. Questo è un momento in cui ti mostri piuttosto convinto sempre delle tue idee, in cui ogni tanto mostri e sfoggi qualche aforisma, qualche pensiero positivo che tieni per te o che generosamente regali agli altri, perché sei una persona molto profonda. Se vogliamo trovare un punto debole in questo periodo, forse un pizzico di mancanza d’amore c’è, eppure in questo momento devi controllare l’emotività. Calma e sangue freddo.

Oroscopo Paolo Fox: qualche consiglio per Scorpione e Pesci

Scorpione, cosa prevede per te l’Oroscopo Paolo Fox? Oggi ci dice che hai tentato di prendere di petto qualcuno o qualcosa o forse che sei semplicemente arrabbiato con il destino, che in questo momento ti pone di fronte a grandi interrogativi. Ogni tanto in famiglia senti un forte bisogno di mettere ordine in tutto: con Ariete, Leone e Sagittario ci può essere uno stato di tensione. Un consiglio per te: devi cercare di superare un piccolo contrasto familiare. I soldi potrebbero essere un problema, quindi attenzione alle spese: per te ci sono spese in vista per guasti.

Pesci, per te ci sarà presto una grande svolta. Questa che stai vivendo è una situazione passeggera a livello di stanchezza, ma quella finta pigrizia che ogni tanto senti, rivela il desiderio di concentrarsi di cose importanti. Il tuo punto debole in questo momento sono proprio le energie: Paolo Fox nel suo Oroscopo ci dice che quando ti vuoi concentrare su qualcosa di buono ti viene il sonno. Non ti dimenticare che il sonno è importante per il tuo segno; mantieni la calma.



