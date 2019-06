Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 20 giugno 2019: Acquario, Pesci, Bilancia, Scorpione e…

Oroscopo oggi giovedì 20 giugno 2019

Sono diversi gli spunti interessanti che sorgono dall’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, giovedì 20 giugno 2019. Il noto astrologo ha come ogni giorno tenuto la sua rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere ora da vicino la sua analisi segno per segno. I nati sotto al segno dell’Ariete hanno dato davvero molto in questo periodo e per questo sono stanchi. Il Sagittario è favorito in questo periodo dal punto di vista professionale, ma anche nei rapporti con le altre persone. Buone occasioni per il Cancro che deve comunque capire che ogni cosa va conquistata col sudore della fronte. In amore e sul lavoro niente è gratis. Il Toro si troverà presto di fronte a delle conferme, dal punto di vista fisico il segno è un po’ in difficoltà e deve sicuramente trovare il modo per reagire e recuperare. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: molti nati sotto il segno si sono stancati di avere notizie a metà, di vivere giorno dopo giorno senza sapere cosa fare nel futuro prossimo. In questo momento si è protetti, se ci sono situazioni parziali occorre accettarle; il cielo è migliore rispetto a quello dell’anno scorso. Toro: non sono giornate difficili, presto arriveranno conferme. Tuttavia si è molto stanchi dal punto di vista fisico, c’è un piccolo calo a livello d’energia, si è dato molto ultimamente. E’ un giovedì che potrebbe creare qualche piccolo disagio. Gemelli: c’è bisogno di certezze, di rinnovi per quanto riguarda le questioni legali. Ci sono delle perplessità a livello lavorativo. Cancro: tutto quello che nasce è sottoposto ad un estremo giudizio. Nonostante ci siano buone occasioni, ogni cosa va conquistata: colpa di Saturno opposto, entro la fine dell’anno si avrà sicuramente di più.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox ora studiamo Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: Si vuole vivere in maniera libera un sentimento. Questa situazione è stata difficile da superare nel mese di maggio, se si è vissuta una crisi si deve tentare un recupero. Capricorno: è tempo di risparmiare, soprattutto se c’è un grande progetto in vista. Questo oroscopo è molto buono verso la fine dell’anno, bisogna valere per agire. Acquario: il segno è molto elettrico, ci sono tante cose da fare. Bisogna cercare di rilassarsi, i sentimenti sono un po’ allo sbando. Pesci: Questa è una ribellione, si è molto desiderosi di amore al punto di dare amicizia a più persone. Se c’è un progetto bisogna consultare esperti.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: in questo periodo ci si sente molto critici ed agitati, le sensazioni potrebbero essere scambiate per arroganza: non c’è diplomazia nelle parole. Vergine: si è sempre molto attenti ai dettagli e nel proseguimento della giornata si ha la propria routine. Se gli orari saltano, saltano anche le certezze, il rigore è una caratteristica che appartiene al segno. Si pretende precisione in amore, qualcuno è indeciso. Bilancia: il non sentirsi amati o apprezzati è il tema dominante di questo cielo. Si potrebbe entrare in conflitto con l’ambiente che circonda, se si ha a che fare con qualcuno che ostacola sempre si potrebbe avere bisogno di un break. Si deve evitare di essere troppo drastici. Ci sono dubbi anche in amore, qualcuno consiglia di non essere troppo forti nelle proprie argomentazioni. Scorpione: Si vive sempre una dualità tra aggressività e noia, in questo periodo si dovrebbe far passare il tempo. Ci si sente fiacchi sin dal mattino, causati sia dalla stanchezza che dalla noia. Ripetere certe situazioni può creare dei problemi, bisogna cercare di non fare le ore piccole.



