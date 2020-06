Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2020/ Amore e lavoro, quali i segni al top?

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista e ci porta ai segni al top di oggi, 20 giugno 2020. La Luna attiva per l’Ariete ricorda la natura forte del segno e regala delle ottime risposte. Se qualcuno deve chiarire qualcosa, forse è meglio parlarne subito. Il Toro è in un crescendo in questo weekend con sabato che sarà positivo e la domenica che sarà invece intrigante. Lo Scorpione è pronto a vivere una domenica che sarà importante anche grazie a una Luna strepitosa che regala ottime risposte e fa capire come si possa arrivare a dei risultati. Il Capricorno è pronto a vivere un sabato molto importante, la giornata di oggi è quella in cui si devono prospettare delle ottime risposte anche se c’è da dire che si deve sfruttare l’occasione perché la giornata di domani potrebbe essere complicata. Staremo a vedere cosa accadrà, perché oggi c’è la possibilità di raccogliere dei risultati importanti.

OROSCOPO AMORE – E l’amore? Ecco cosa dice in merito l’oroscopo di Paolo Fox di oggi a LatteMiele. Il Toro si sente decisamente più disponibile per quanto riguarda i sentimenti. Si potrebbe dunque trovare a vivere qualcosa di molto intrigante. I Gemelli sono pronti a vivere una domenica di contatti grazie a una Luna molto attiva e in grado di favorire proprio la possibilità di passare del tempo con persone interessanti. Il Cancro in questo periodo ha necessità di essere concreto anche dal punto di vista dell’amore. Serve forza e determinazione per arrivare ai risultati che si possono considerare alla portata. Il Leone invece deve stare attento a cercare di capire che alcuni rapporti sono decisamente più importanti del lavoro. Quindi magari si dovrà cercare di mettere da parte ogni tanto la professione per vivere emozioni col partner.

OROSCOPO LAVORO – Soffermiamoci su lavoro per chiudere lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Il Cancro vive un periodo in cui si deve essere concreti, senza fare giri di parole e di pensieri. Se il Toro ha dei progetti importanti in mente allora deve capire che avrà tempo fino a novembre prossimo. Il Leone deve capire che l’amore non è seconda al lavoro, quindi è il momento di gestire bene le cose che si fanno capendo quali sono le priorità. Mercurio è decisamente positivo per quanto riguarda lo Scorpione e questo lancia verso un futuro che potrebbe essere decisamente importante. Serve dunque capire che presto arriveranno dei risultati molto importanti. Saturno regala la giusta follia al segno dell’Acquario che così può realizzare alcuni progetti verso il futuro. Serve forza e determinazione per arrivare al risultato, ma serve tempo e anche il giusto modo di fare per evitare problemi.



