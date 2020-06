Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2020/ Gemelli, Vergine, Scorpione, Sagittario

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2020: Gemelli e Vergine

Volgiamo allo studio di altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario ha molti cambiamenti da smaltire, mesi pesanti e isolati. Non si è contenti di essere isolati. Servono vita e incontri. A chi ha avuto forti problemi si consiglia di reagire.

Lo Scorpione viaggia bene verso una domenica importante che sarà baciata da una bella Luna favorevole. Avere Marte intenso e Saturno complicato per il segno è indice di dualità che in certi giorni si vive. In certi momenti ci si sente forti e al tempo stesso energici. Si è positivi perché Mercurio viaggia in aspetto forte e positivo. Entro fine luglio notizie e cambiamenti buoni.

Infine ecco cosa dice l‘oroscopo di Paolo Fox per altri due segni. Il Cancro ha una missione speciale da compiere: capire sé stessi. Il punto di forza è questo, il fatto che si è per tanti un enigma. Non fa niente se di tanto in tanto ci sono tensioni interiori l’importante è in ogni caso non farsi coinvolgere dalla negatività. In questo periodo c’è la necessità di concretezza anche in amore.

I Pesci hanno tormenti interiori ma non è nuovo, ora si è più forti ad affrontarli ma quando le cose non ci sono le si vuole. Si torna in una dimensione tranquilla ora che domenica sarà migliore.



