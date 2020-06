Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2020/ Leone, Capricorno, Bilancia, Ariete

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2020: Leone e Capricorno

Va avanti lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone deve capire che certi rapporti non sono più importanti anche quanto al lavoro. Se alcune persone la pensano in un modo e in un altro probabilmente si è pronti a seguire il progetto originario. Ci si sente traditi ma per fortuna ora c’è la possibilità di parlare d’amore.

Il Capricorno ha un sabato che ha l’energia che domenica non ha. Già in questa serata notate che qualcosa non va per il verso giusto. Si risolvono prima tutti i problemi. Disguidi riguardo casa, soldi e parenti. Tra giugno e luglio non risulta gradito l’aspetto economico. Ritardi di lavoro.

Scopri l‘oroscopo Paolo Fox di Bilancia e Acquario

Ecco altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia deve concentrare in questa giornata di sabato le questioni davvero importanti. Dal punto di vista dei progetti questo è un periodo lento. Giugno e luglio sono mesi che non danno immediata soddisfazione. La cosa importante ora è avere accanto una persona che aiuti. Si è il segno della coppia e con una persona accanto si supera tutto.

L’Acquario vuole sempre mostrarsi originale. Se tutti fanno una cosa se ne deve fare un’altra. Ora se si fanno proposte si sembra folli. Siete dominati da Saturno e da Urano. Saturno è follia creativa e Urano aiuta a costruire. Spesso l’Acquario ha una marcia in più. C’è un discorso di ribellione che prima o poi scatta.



