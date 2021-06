Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2021/ Che giornata sarà per Leone, Sagittario e Ariete

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo pronunciate ai microfoni di Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 20 giugno 2021, a tutti i nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole di Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “In questa domenica vi sentite meglio, occorre ricordare che non avete bisogno di aiuti. Tuttavia, ogni tanto desiderate un piccolo conforto. Alcune relazioni sono da chiudere o rinnovare, ci sono conflitti burocratici o legali per questioni di lavoro da chiarire. Mantenete la calma”. Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Luglio sarà il mese del batticuore, non ci metterete molto a innamorarvi e tutte le richieste che farete potrebbero davvero diventare certezze. Attenzione alle dispute in famiglia legate alle proprietà.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete, che da ieri è turbolento, poi nel pomeriggio di oggi si tranquillizzerà. Chi gli ha rovinato la festa venerdì o sabato? Occorre ritrovare la tranquillità in questa domenica, che specialmente al mattino sarà sottotono. Grandi progetti in vista, non vi arenate.

