Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2021/ Amore, lavoro per Pesci, Scorpione e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni anche in data odierna fanno compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto indicativa del destino giornaliero di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento quotidiano su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 20 giugno 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “L’amore può stupire, fortificarvi. Se avete posto fine a una storia ad aprile, chissà che ora non possiate riprovarci. Se, invece, ne avete iniziata un’altra da poco senza molto costrutto e chiedete di poterla vivere senza diventare molto esigenti, scordatevelo. Nelle relazioni di lunga data è possibile trovare nuova vitalità. Serata fastidiosa a livello fisico”. I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? L’amore c’è, va cercato e trovato. Quando abbiamo un buon oroscopo può capitarci la persona che cade ai nostri piedi o, comunque, di ritrovare passione: sta a noi fare la scelta giusta. In realtà, in amore un briciolo di sofferenza il Cancro la vuole provare: quante volte si è innamorato di persone non facili da gestire o troppo lontane geograficamente?

Pesci, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Siete in conflitto per certe questioni di lavoro, ma dovete ripartire da zero. Se negli ultimi anni un progetto, un incarico o un lavoro non sono andati come vi aspettavate, si tratta sempre di un’esperienza valida. Il prossimo sarà l’anno delle soluzioni, dopo un periodo difficile e di lacrime: si potranno supportare nuove scelte e vivere belle sensazioni. In amore, le coppie di lunga data devono recuperare, mentre le coppie giovani godono del favore di Venere”.

