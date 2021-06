Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa domenica di giugno, la terza del mese corrente, non può cominciare senza le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 20 giugno 2021?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Oroscopo Paolo Fox, Vergine Capricorno: che giornata sarà?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: siete persone coraggiose, toste, ma ultimamente vi hanno fatto innervosire con pettegolezzi alle vostre spalle. Ricordiamo a tal proposito le giornate del 9, 10 e 16 giugno, un po’ pesanti da sopportare. Oggi dovete essere più forti: se qualcuno cercherà di mettervi il bastone tra le ruote, esso si spezzerà anche per effetto della vostra forza mentale. Per il Capricorno è da venerdì che si vivono dispute in famiglia e fare tutto risulta difficile. Anche in amore ci sono un po’ di difficoltà: serve essere pazienti, o perché c’è un disagio nel rapporto o perché chi è rimasto deluso vuole prendere tempo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2021/ Che giornata sarà per Leone, Sagittario e Ariete

Toro, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento inerente ai segni di Terra con il Toro, per il quale sarebbe molto importante risolvere qualche piccolo conflitto in mattinata. Venere aiuta, ma le storie fragili in cui c’è un sospetto di tradimento dovrebbero essere sanate e chiarite entro la fine del mese, perché a luglio molte tensioni potrebbero risalire la china. Attenzione ai soldi e al lavoro.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2021/ Amore, lavoro per Pesci, Scorpione e Cancro

© RIPRODUZIONE RISERVATA