Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le stelle dicono…

È un cielo che parla di amore quello di questo lunedì. Come ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox, per l’Ariete i pianeti sono particolarmente favorevoli e da giovedì anche Venere arriverà nel segno, portando delle novità in amore. Chi ha un rapporto ormai logoro troverà la forza di chiuderlo. Per quanto riguarda il Toro, molto bella la Venere che sarà nel segno fino al 23: servirà per innamorarsi o capire meglio un sentimento. Parlando invece dei Gemelli, questo cielo parla di forza e allo stesso tempo invita le coppie che si vogliono bene a fare passi importanti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2022/ Il lunedì di Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox: Ariete, i pianeti…

Ariete, in questa giornata avete Mercurio favorevole e Giove e Marte dalla vostra parte! Da giovedì arriva anche Venere che porterà il cielo adatto per innamorarsi o per chiudere un rapporto che non va più. Potrebbe esserci un’insofferenza più o meno intensa a seconda del tipo di amore che hai. Questo è un periodo che mette alla prova, in senso positivo, le relazioni d’amore. Via libera alle storie sentimentali importanti. L’Oroscopo di Paolo Fox dice: se siete single, non disdegnate nulla.

Oroscopo domani 20 giugno Capricorno, Acquario e Pesci / Amore, salute e lavoro

Oroscopo di Paolo Fox: Toro e Gemelli, l’amore…

Toro, chi deve operare una scelta o fare delle cose importanti non deve fermarsi in questo momento. L’Oroscopo di Paolo Fox dice di prestare attenzione solo alle questioni legali, perché c’è Saturno nervoso che da diversi mesi vi sta provocando dei fastidi. Molto bella questa Venere, che sarà nel vostro segno fino al 23 del mese. Servirà a capire meglio un sentimento o anche ad innamorarvi.

Gemelli, questo è un cielo importante, perché Venere arriverà giovedì nel vostro segno zodiacale. Chi comincia adesso una vita da solo, magari dopo una separazione, si sentirà più forte, come se non avesse più un peso inutile. Allo stesso modo anche i giovani alle prese con nuove esperienze di vita. Questo cielo invita le coppie che si vogliono bene a fare dei passi importanti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo domani 20 giugno Bilancia Scorpione e Sagittario / Amore, salute e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA