Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: l’amore…

Cosa c’è da aspettarsi in questa giornata dalle stelle? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel suo consueto appuntamento su Radio Latte Miele. Per la Bilancia sono giornate di conflitto con Giove opposto. Chi ha una storia ha voglia di definirla ma non mancano i litigi anche in amore. Per lo Scorpione, non bisogna sottovalutare le nuove passioni che potrebbero nascere. Per il Sagittario, invece, il consiglio è di non lasciare il certo per l’incerto. In amore, possibile qualche malinconia.

Oroscopo domani 21 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e…

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, giornata di conflitto

Bilancia, per te queste potrebbero essere giornate di conflitto, come comunque accade da un po’ di tempo. Giove opposto significa che potresti essere contro un certo potere: qualcuno ti dice cosa fare mentre tu vuoi fare altro. Chi ha una storia da tempo ha voglia di definirla, ma ci sono spesso dei problemi proprio nel rapporto con gli altri e forse anche in amore. Attenzione nei legami con Ariete, Cancro e Capricorno. Nonostante ciò, l’Oroscopo di Paolo Fox dice che questa è una giornata di recupero.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2022/ Il cielo di Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, la giornata…

Scorpione, non è detto che tutti siano contro di te. A volte non capisci tanto la realtà che ti sta attorno oppure vorresti maggiori gratificazioni e se non le ricevi ci resti male. La Luna oggi è in buon aspetto, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: non sottovalutare nuove passioni, anche perché, da giovedì, Venere non sarà più contraria e nel tuo segno succederanno cose interessanti. Le coppie che hanno resistito alle provocazioni fino ad oggi saranno più attive. In questo lunedì, giornata divertente e piacevole: cerca di fare delle cose che ti piacciono.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le stelle dicono...

Sagittario, l’unico cruccio in questa giornata potrebbe essere legato alle questioni sentimentali. Se ami una persona che ti ricambia, se hai un dubbio tra due storie oppure sei lontano, per motivi di lavoro o personali, dalla persona che ti piace, potresti risentire di una certa malinconia in questa giornata. Oppure potresti aver voglia di tappare una delusione d’amore con un sentimento non così importante. Non lasciare il certo per l’incerto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox! Anche in vista di una posizione di Venere che dal 23 sarà un po’ nervosa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA