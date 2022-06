Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2022/ Il cielo di Cancro, Leone e Vergine

Un cielo ricco per Cancro, Leone e Vergine quello che li attende in questo lunedì appena iniziato. L’Oroscopo di Paolo Fox ci dice che per il Cancro ci sono stelle importanti che porteranno a recuperare terreno nonostante l’ultimo periodo stia stato molto agitato. C’è voglia di cambiamento anche se non sempre è facile: bisogna anche fare i conti con la realtà. Per quanto riguarda il Leone, le stelle premiano e continueranno a farlo anche nei prossimi giorni. C’è voglia di nuove emozioni per grandi e piccini. Per la Vergine, invece, qualche arrabbiatura di troppo con complicazioni e nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Stelle importanti

Cancro, quelle di oggi sono stelle ancora importanti. Sappiamo che nel lavoro c’è stato qualche terremoto, qualche contrasto, però ti senti un po’ più forte in questo lunedì e sei pronto a recuperare terreno, anche se avresti bisogno di qualche soldo in più. Malgrado una grande agitazione, con cui stai convivendo da mesi, adesso piano piano si recupera e tornerai a star meglio. Questa giornata in particolare vive con Luna in trigono: questo vuol dire che non devi assolutamente mollare. Chi vuole cambiare casa, lo ha fatto da poco o ha intenzione di trasferirsi, non dev’essere imprudente con i soldi. C’è una grande volontà di cambiamento ma a volte bisogna fare i conti con la realtà, rimprovera l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, emozioni e nervosismo

Leone, queste stelle ti premiano e premieranno ancor di più nelle giornate di martedì e mercoledì, quando avrai una bella Luna, ma non solo. Venere, anche per te, da giovedì diventerà importante e porterà con sé il desiderio di sperimentare nuove emozioni. Questo non riguarda solo i giovanissimi ma anche le persone più mature. Chi lascerà da parte i pregiudizi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, troverà una persona davvero intrigante. Se c’è stato un contrasto lo supererai brillantemente.

Vergine, puoi iniziare nuovi progetti, ma oggi fai attenzione alle complicazioni e al nervosismo. Fra lunedì e martedì avrai notato qualche arrabbiatura di troppo, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Magari sei semplicemente preso da un progetto e vuoi cercare di portarlo avanti nel miglior modo possibile.

