Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 giugno 2022/ Il lunedì di Capricorno, Acquario e Pesci

Solito appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox anche in questo lunedì. Vediamo come sarà la giornata dei 12 segni zodiacali. Per quanto riguarda il Capricorno, le stelle invitano ad una riflessione. In questo periodo occorre risparmiare energie e forse anche qualche soldo. Per l’Aquario, non sono da escludere dispute tra parenti. Inoltre in questo periodo dell’anno potrebbero esserci piccole rivoluzioni. In amore possibili novità. Per i Pesci, la Luna è nel segno e non mancano infatti intuizioni, ma attenzione a qualche tensione di troppo a partire da giovedì.

Oroscopo domani 20 giugno Capricorno, Acquario e Pesci / Amore, salute e lavoro

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, devi riflettere

Capricorno, queste stelle ti invitano a una riflessione. A volte devi accettare quello che c’è senza cercare sempre di cambiare tutto. Questo segno ha la capacità di adattarsi alle situazioni: può vivere con tanto e con poco. In questo periodo le stelle ci dicono che è importante risparmiare energie e forse anche qualche soldo. Puoi contare comunque su buone fondamenta, perché il futuro non crea terremoti emotivi pericolosi: i pianeti sono abbastanza stabili sotto questo aspetto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal punto di vista sentimentale, hai capito che l’amore è importante e che non si può vivere da soli e per questo sei più aperto verso nuove passioni.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, l’amore…

Acquario, non sono da escludere dispute tra parenti, proprio a causa di qualche incomprensione. In questi giorni anche l’amore potrebbe essere problematico, ma via libera da giovedì a una bella Venere che dice che sei molto passionale e sensuale e che dunque potrebbe riservare sorprese. I progetti che iniziano in questa parte dell’anno saranno accettati e anche piccole rivoluzioni possono essere favorite. Non rinunciare a incontrare nuove persone solo perché il tuo cuore è ferito da una delusione: sarebbe un peccato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, ancora la Luna nel segno. Spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: proprio grazie al satellite, non mancano intuizioni e veggenze, come un sogno speciale o addirittura premonitore. Bisogna stare attenti, soprattutto da giovedì, che tensioni esterne al rapporto non diventino un problema insormontabile per chi è in coppia: è come se l’amore debba essere protetto. Non tornare indietro, i ricordi spesso fanno male, ma vai avanti e non pensarci. Non solo amori e amicizie: anche nelle collaborazioni professionali, è probabile che tu abbia fatto qualcosa di particolare, tornando indietro, ma non sempre va bene.











