Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 20 luglio 2019: Ariete, Scorpione, Leone, Gemelli, Toro

Oroscopo oggi sabato 20 luglio 2019

Senza l’oroscopo di Paolo Fox il weekend non può entrare nel vivo. Il celebre astrologo ha viaggiato tra i segni nella sua consueta rubrica di approfondimento Latte e Stelle sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele. Se siete curiosi di scoprire le sue previsioni per oggi sabato 20 luglio 2019, allora ecco la sua analisi segno per segno. Partiamo dall’Ariete, che rischia di cadere in confusione. Questo accade a volte quando si ha troppo, quando si è troppo cercati e ci sono tanti stimoli. Il rischio è anche di combinare poco. Un problema concreto dei nati Ariete che nel giro di due o tre settimane al massimo devono organizzare talmente tante cose da sentirsi di fatto un po’ sballottati. E questo mese di luglio tra l’altro non ha dato grandi risposte per quanto riguarda l’amore. Se state vivendo delle storie, queste vanno avanti, ma vorreste una emozione in più. C’è poi chi è indeciso. I rapporti d’amore che nascono in questo periodo per il Toro hanno qualcosa che non va. E’ probabile che voi abbiate una persona nel cuore ma che ci sia qualche indisponibilità da parte vostra o del partner. Certo il Toro è paziente, perché è un segno di terra, ma quando sente di essere preso in giro o ha atteso esageratamente, può anche andar fuori di testa. E allora, anche se c’è ancora pazienza, è come se i nati nel segno del Toro si ponessero una sorta di “ultimatum” del tipo “o ottengo una risposta, un confronto per la fine del mese o ad agosto darò un bello stop a tutto”. Weekend baciato dalla Luna nel segno invece per i Pesci, un buon indizio. Chi ha vissuto una crisi può mettere una pietra sul passato, soprattutto in vista dei mesi autunnali. Stai solo attento ad una persona che potrebbe dire cose negative su di te. I termini polemica e contrasto non sono nuovi nella tua vita, ma bisogna dare un taglio alle provocazioni.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Gemelli, Sagittario e Vergine

Il viaggio tra le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox prosegue con i Gemelli. I pensieri non mancano, addirittura nella migliore delle ipotesi c’è da chiedersi se non sia giusto fermarsi un attimo, ,a non tutti possono permetterselo perché i soldi servono, però chi ha lavorato bene potrebbe dire “mi fermo, sto un po’ tranquillo”. Insomma dipende chiaramente dal tipo di situazione che state vivendo. I conflitti non mancano e chi è capo di una azienda può essere in disputa con i lavoratori, mentre chi ha una attività dipendente non è molto soddisfatto. La realtà è che le cose che state facendo costano fatica e danno poca soddisfazione, quindi il desiderio è che ci fosse qualcosa di più. Chi è nato sotto il segno del Sagittario, invece, deve iniziare a pensare a una nuova vita. Ci sono grandi possibilità. Spesso il destino ci pone davanti a cambiamenti che sono difficili da accettare, a delle novità che non abbiamo voluto ma ci sono state imposte, ma anche attraverso le diverse circostanze riusciamo a capire cosa è importante nella vita. Il Sagittario si sta rendendo conto che forse ha perso tanto tempo nel passato. Il lavoro conta, ma l’amore di più, le relazioni con gli altri sono importanti e chi cerca l’amore potrebbe trovarlo presto. Fase “costruttiva” per la Vergine, del resto costruire è la missione della vita e in questo momento riesce meglio. E poi c’è un bel Saturno che sarà ancora più efficiente alla fine dell’anno. Quindi da qui a novembre sarà possibile costruire cose importanti, e c’è chi ha già iniziato, come coloro che si sposano in estate e coloro che vogliono iniziare un nuovo lavoro. Voi siete persone particolarmente attive, ma nelle troppe cose da fare avete subito un contraccolpo fisico. La Vergine soffre del classico malessere che tutti hanno dopo gli esami. Si va preparati poi subito dopo c’è il crollo. Forse è successo proprio così: avete superato un esame però negli ultimi due mesi avete già recuperato energia.

Leone, Cancro e Acquario: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox concede ampia libertà al Leone. Da qui alla metà di agosto potete veramente fare e disfare. La cosa che conta in questo periodo è agire secondo coscienza e quindi non esagerare. Il rischio che corre il Leone è sempre quello di sentirsi più forte, vincente, di non chiedere mai parere agli altri rispetto a ciò che pensa. Le proposte che hanno in mente i nati nel segno del Leone sono sensate, però qualche piccolo aiuto servirebbe. Ricordate che da soli non si può fare tutto. C’è poi Marte che transita nel segno e vi rende molto ribelli, e potreste sentirvi così anche nei confronti di chi non vi asseconda. Ma è chiaro che chi ha avuto già qualche riscontro di lavoro è contento anche se magari avrebbe voluto qualcosa di più. Ora però si accontenta, mentre chi non ha avuto riscontri li chiederà a voce alta. Passiamo al Cancro, che nella giornata di venerdì l’astrologo aveva invitato ad esprimersi per cercare un chiarimento, anche perché sabato e domenica saranno giornate meno influenti. Quindi va detto che da oggi le tensioni aumentano. Questo anche perché non siete molto tranquilli. Infatti siete divisi tra giornate in cui sentite grande tranquillità intorno e poi all’improvviso basta una parola di troppo o uno sguardo sbagliato e tutto crolla. Ma ricordiamo che il Cancro è molto più forte di quello che vuole far credere, quindi anche voi siete decisamente più determinati: quando desideri qualcosa la ottieni. È un momento di forza per imporre le tue idee anche se soprattutto nel lavoro è possibile che qualche invidioso possa metterti a disagio. Infine, l’Acquario che in queste due giornate è più attivo. Ma si discute facilmente, perché non sopporta le situazioni che non funzionano. Marte opposto rende poi più bellicosi, anche se questo è un segno che tende sempre a mediare. Vorreste andare lontano, forse non è possibile, quindi cercate di divagarvi. La situazione è un po’ conflittuale per le coppie Acquario-Leone e Acquario-Toro.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, Scorpione e Capricrono

All’appello, per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox, mancano tre segni. Partiamo dalla Bilancia per completare le previsioni dell’astrologo. Chi è nato sotto questo segno non è in “forma” nei sentimenti, infatti anche le coppie migliori hanno dovuto discutere. Ma questo non vuol dire che tutti si lasceranno, solo che in questi giorni ci sono problemi di troppo. La difficoltà sta nel fatto di trovare un po’ di tranquillità anche a livello lavorativo. Non per tutti ma per molti questo è un periodo di riorganizzazione o addirittura di chiusura in vista di qualcosa di nuovo. O si rilancia tutto o si cambia strada. Questo weekend invece aiuta gli Scorpione a divagare la mente. Se avete interrotto una collaborazione o avete in mente di iniziare un nuovo lavoro con una nuova mansione, magari da settembre, allora volete fermarmi. Questo è un periodo in cui non avete gran voglia di pensare a quello che dovete fare. Quindi nella migliore delle ipotesi staccate la spina e rimanete a riposare, nella peggiore invece potreste aver detto a delle persone “con voi non gioco più”. Per quanto riguarda l’amore, vorreste avere maggiori garanzie. Infine il Capricorno, segno per il quale il peggio è passato. Ecco perché non bisogna più pensarci. È probabile che una piccola crisi ci sia ancora in amore. Se avete un rapporto che non funziona attenzione almeno fino alla fine di luglio, poi molte cose si sistemeranno. Probabile che uno dei due abbia avuto problemi a casa, in ufficio, nei rapporti con gli altri, insomma ci sono alcuni cambiamenti non facili da gestire. Serve pazienza.



