Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox torna come ogni giorno anche oggi, 20 luglio, a LatteMiele. Partiamo con lo studio dei segni al top. Il Toro è un segno veramente molto forte in questo momento, con la possibilità di consolidare alcuni aspetti della sua vita cerca risposte pronte dalle altre persone. Venere nel segno regala ai Gemelli delle grandi emozioni. C’è il desiderio di lasciare da parte per il momento i sentimenti per pensare ad altro. La Vergine si trova in un momento di grande carica energetica con la voglia però di non mostrarla per forza a tutte le persone che gli si parano davanti. A volte infatti è importante saper agire solo quando necessario, evitando di ritrovarsi a vivere dei problemi per la voglia di ostentare troppo. Lo Scorpione è pronto a vivere delle situazioni intriganti, questo periodo infatti porterà a vantaggio e grande liberazione dopo un periodo non facilissimo.

Oroscopo amore: Agosto per l’Ariete potrebbe essere il mese in cui le coppie che non stanno più bene insieme si lasceranno. In queste settimane potrebbe esserci un confronto. Il Toro è in un momento di grande forza, ma cerca sicuramente di consolidare la propria vita alla ricerca di certezze assolute. Venere nel segno dei Gemelli potrebbe portare a delle emozioni non di poco conto a livello sentimentale. C’è il desiderio di aspirare a qualcosa di più in amore e non solo a situazioni che non portano a niente di quanto si vorrebbe. Il Cancro al momento è pronto a mettere da parte tutta la tensione legata al lavoro per buttarsi magari in un momento dedicato all’amore. La Vergine nei sentimenti deve mettere da parte i ragionamenti con agosto che libererà di certo da una pressione che in alcuni casi non è stata facile da gestire. Il Leone invece prevede che l’estate sarà molto interessante e in grado di regalare ottime risposte sotto diversi punti di vista.

Oroscopo lavoro: Il segno dell’Ariete deve mettere a posto quello che nell’ultimo periodo non è andato come si voleva. I dubbi che si sono palesati nell’ultimo periodo potrebbero rimanere ma non è da escludere che ci saranno anche delle certezze a prendere il sopravvento. Il Toro potrebbe decidere entro la fine di luglio ad ambire a qualcos’altro. Si vive un momento di crescita che potrebbe regalare ottime risposte. Agosto promette qualcosa di maggiormente importante per il Cancro che però deciderà di mettere da parte il lavoro e le preoccupazioni che ne conseguono per dedicarsi all’amore esclusivamente. Il Leone vive un momento di grandissima necessità anche per quanto riguarda il livello economico dove sarà importante stare attenti evitando spese inutili. Il Sagittario può iniziare a lavorare per il suo futuro, si pongono in questo momento le basi per arrivare a raggiungere ottime risposte. Presto arriverà l’occasione giusta per arrivare a dare una svolta alla propria vita.



