Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2020/ Cancro, Gemelli, Sagittario, Capricorno

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 luglio 2020: Cancro e Gemelli

Diamo uno sguardo ulteriore all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Cancro è governato dalla Luna ed è mutevole nei sentimenti. Agosto ora per voi promette qualcosa in più. Mettete da parte le preoccupazioni di lavoro e ora vi dedicate all’amore.

I Gemelli hanno Venere nel segno, grandi emozioni nel cuore. Avete anche il desiderio di non pensare che la vita sentimentale sia confinata a situazioni che non vi interessano più. I nati Gemelli che cercano di mantenere tutto sotto controllo sono arrivati a un punto di non ritorno. Venere esplicita e già da marzo vi dice che dovete vivere in modo libero.

Oroscopo: Sagittario e Capricorno cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

E ora andiamo a vedere altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario in queste tre giorni di inizio settimana può davvero iniziare anche a pensare a qualcosa di importante da sviluppare a partire da agosto. Si tratta di uno di quei segni che possono cadere facilmente nella trappola di un tradimento. Non per provare qualcosa di particolare nella sessualità soltanto in modo da vivere nuove esperienze. Chi negli ultimi mesi ha fatto confusione ora deve fare ammenda.

Il Capricorno deve fare chiarezza, amate la vostra indipendenza ma vi piace il fatto di avere persone attorno che facciano quello che dite. Siete il segno delle persone che amano comandare. Vero che voi avete spesso ragione perché siete saggi ma non vi isolate troppo. Spesso lo Scorpione e i Pesci sono croce e delizia.



