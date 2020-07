Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 luglio 2020/ Leone, Toro, Vergine, Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 20 luglio. Andiamo a vedere alcuni segni nel particolare. Il Leone ha un momento di grande necessità, anche a livello economico dovete essere attenti. Potete chiedere ma solo fino a un certo punto. Sono recenti poi i problemi con un’azienda. L’agitazione resta ma non dovete in ogni caso fare il passo più lungo della gamba. In amore si prospetta un’estate di interesse.

Il Toro è forte, vuole consolidare la propria vita e chiede risposte a viva voce. Questo è un periodo in cui è opportuno capire quali sono le reali persone che si trovano intorno a voi. Entro fine anno potreste ambire a fare altro.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine e Ariete

Andiamo avanti con lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox. La Vergine ha una carica di energia enorme che non si vede tanto magari. In amore basta con i ragionamenti, agosto libera da una certa pressione che in questi ultimi mesi ha angosciato la vostra vita.

L’Ariete in questa giornata è molto agitato, sono tanti i dubbi ma arrivano delle certezze. Con la fine dell’anno diventa positivo, il 2020 è l’ultimo anno di tormenti. Voi vi proponete di fare cose fuori dalla norma. Se uno va una parte voi andate quasi sempre dall’altra, un po’ come fa l’Acquario. A volte siete voi che cercate il difficile. Le questioni legali dovrebbero ora non ripresentarsi più. Bisogna mettere un po’ a posto tutto quello che è andato male. Agosto è il mese della deflagrazione per le coppie che non stanno bene. Aspettatevi in queste settimane un confronto.



