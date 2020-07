Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2020/ Pesci, Bilancia, Scorpione, Acquario

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2020

Andiamo ad approfondire l‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Pesci si trovano in una posizione di vantaggio, siete convinti di vivere amori belli e non c’è nulla di meglio a un po’ di romanticismo. Dovete recuperare un certo equilibrio a livello emotivo. A luglio Sole e Mercurio in aspetto interessante permettono di recuperare.

Oroscopo Bilancia: esce malandata da questi ultimi mesi, bisogna rileggere le previsioni del 2020 ma si era detto che questi mesi per voi sarebbero stati pesanti. Difficile che voi immaginiate un futuro tranquillo. La mancanza di ipotesi serie è in grado di creare dubbi in più. Attenzione che queste tensioni non si rovescino in amore.

Oroscopo Scorpione: sta per vivere una situazione di vantaggio e liberazione. Oggi poi la Luna è favorevole per cui chi deve affrontare discorsi importanti avrà grande successo in quello che dice. Dovete porvi con dolcezza.

Oroscopo Acquario: è tranquillo ma martedì e mercoledì sono giornate stancanti. Attenti alle spese perché ora usciranno soldi. Necessario fare cose in più per stare un po’ meglio. Le vostre follie diventano importanti.



