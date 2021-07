Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 20 luglio 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per i nati dell’Ariete, in questo martedì c’è una bella Luna favorevole. Io continuo a parteggiare per te, perché veramente questo è un cielo di recupero, con tanto impegno e tanta fatica come al solito, ma fa anche parte della tua vita scalare un po’ le montagne: le mete facili non ti piacciono e anche in amore puoi atterrare su un terreno un po’ più morbido, perché va ricordato che ci sono stati dei mesi un po’ pesanti. Attenzione in amore (lo dico anche alle coppie di lunga data), a non essere competitivi: la comprensione vale più di ogni altra cosa, perché se uno inizia a dire “sono meglio di te, tu non fai nulla, guarda io che risultati ottengo”, si rischia di sbagliare.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox questa Luna è molto forte, 48 ore dinamiche. Innanzitutto, lo dico già dagli inizi di luglio, è difficile che tu possa passare inosservato perché, con questa Venere che ti dà una luce pazzesca, molti ti avranno chiesto: “Ma che ti succede? Sembra che da qualche tempo tu sia un’altra persona”.

Per il Sagittario il lavoro può essere discusso, programmato, in vista dell’autunno. Quello che in questo periodo resta un po’ più complesso è l’amore: un amore anche intrigante può essere vissuto con difficoltà. Lo dico ai single: attenzione a non innamorarvi di persone legate, lontane, perché è bello che si desideri l’amore e non si veda l’ora di incontrarlo, ma ogni tanto bisogna anche essere un po’ più semplici nel vivere le relazioni sentimentali. Chi ha una storia da tempo, per esempio, è un po’ in confusione e lo sarà soprattutto nel fine settimana. Attenzione a scontri tra ex.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox l’Ariete a volte entra in competizione in amore e soprattutto dopo che certe situazioni sembrano non dare più mordente. In realtà, tu hai bisogno di vivere in maniera un po’ spericolata anche i sentimenti.

Sul lavoro se siete del Leone bisognerà fare chiarezza nelle collaborazioni e portare avanti dei progetti ora è più facile: sempre però, mi raccomando, con i piedi per terra, perché Saturno opposto dice che bisogna fare le cose con calma e soprattutto, nell’ambito del lavoro, non entrare in inutili competizioni: hai diritto al relax

