Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 20 luglio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dei Pesci buone novità sul piano pratico, si può sbloccare una questione amministrativa, legale, una compravendita e questo è un cielo sempre più importante, via via che ci avviciniamo all’autunno. Una giornata di riflessione, soprattutto per quanto riguarda l’amore e di azione futura, per ciò che concerne l’attività.

Per il Cancro: non cadere nella malinconia! Ogni tanto ti capita anche nei periodi migliori: Giove e Saturno non sono più contrari, come lo sono stati parecchio tempo fa. Questo vuol dire che ci sono delle novità per chi sta cercando un nuovo percorso di lavoro, tanto che potrebbero anche, dopo un primo rifiuto, cercarti nuovamente, perché a te non si rinuncia. Noterai che questo andamento sarà progressivamente importante e positivo in vista del prossimo anno.

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di amore e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: verifiche d’amore, attenzione alle storie che hanno fatto acqua da tutte le parti, attenzione se stai con una persona che ultimamente ti è apparsa un po’ diversa da prima. Tu hai bisogno di lealtà e passione, a livello sentimentale, ma potresti accorgerti che c’è un interesse, potrebbe saltare un altarino. Comunque,

Per lo Scorpione più ci avviciniamo a giovedì e meglio è, anche perché da giovedì finalmente Venere non sarà più contraria. Ora non è che in 24 ore si dimenticano tristi trascorsi d’amore, però avrai notato che in questi 19 giorni di luglio, ti sei messo un po’ da parte. Casi diversi, perché chi è single si è fatto un po’ desiderare, magari pensa che l’amore sia un po’ una trappola e non si lascia coinvolgere: “Voglio stare in pace”, quanti Scorpione avranno affermato e detto così, poi c’è invece chi ha una storia e in questo caso c’è stato un momento di lieve tensione e in realtà bisognerebbe ritrovare un po’ di vicinanza, dialettica, intimità. Questo è il momento giusto per farlo e da giovedì ancora di più.

Ora il Cancro è molto abile nel cercare di mettere a posto le questioni di lavoro, ma in amore lo trovo sempre un po’ vittima dei sentimenti e, come dico spesso, anche del desiderio di vivere situazioni complicate. Butta nel secchio parte del tuo masochismo e cerca delle persone che veramente sono positive per te.



