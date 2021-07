Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 20 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: credo che sia anche importante recuperare l’amore e lo dico a ragion veduta, perché da giovedì Venere potrebbe chiederti di essere più esplicito nei tuoi sentimenti, oppure chiederà una sorta di revisione della coppia.

Oroscopo Paolo Fox 19-20 luglio 2021/ Cancro nostalgico, Leone soddisfatto

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox Amore nella norma, direi che il periodo più caldo ci sarà dopo Ferragosto. Questo non vuol dire che adesso non c’è l’amore, ma insomma se lo cerchi, agosto sarà un mese più interessante e, in generale, le coppie dovranno cercare di non battibeccare. Per l’Acquario questo è un cielo particolare per chi non è sposato o legato: in amore può darsi che nella prima parte di luglio, tu abbia giocato a tira e molla, ma non per colpa tua. Ora c’è più tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021/ Amore e lavoro per Leone, Sagittario e Ariete

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà sul fonte lavorativo per gli Acquario: giornate attive, forse anche troppo: ci sarebbe bisogno di un po’ di calma e serenità. Pensa al futuro come a una ruota che gira e, molto probabilmente, ci saranno delle belle novità. Tu già sai che ci saranno dei cambiamenti. Non pensare che tutti i cambiamenti siano negativi: un nuovo percorso di lavoro, per alcune persone addirittura una nuova casa, un trasferimento. Il desiderio di fare tutto quello che non è stato fatto negli ultimi anni è impellente. Per la Bilancia: cari Bilancini, si recupera molto a livello di emozioni. Quante questioni inutili ti fanno perdere tempo: questioni burocratiche, legali, carte, persone che sono contro di te, senza che tu abbia fatto nulla affinché questo accadesse. Chi ha un’attività in proprio, è arrabbiato in quanto deve mettere a posto tante carte, forse anche difendersi da alcune accuse. Comunque, progetti con soci e collaboratori ritrovati, dopo un periodo di allontanamento. Per i Gemelli: martedì e mercoledì stai pensando a troppe cose contemporaneamente, cosa che ti capita spesso di fare, perché sei curioso di tutto. Vai avanti senza fermarti mai, eppure un minimo di ragionamento è necessario. Soprattutto se ora stai cercando di uscire fuori da una serie di problematiche che riguardano la tua vita. Il segno zodiacale dei Gemelli non sa stare senza fare nulla, però questo non significa che bisogna fare delle cose che possono portare guai oppure confusione nella vita.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 luglio 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA