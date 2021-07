Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 20 luglio 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Il Toro ha dovuto mettere alla prova un rapporto e questi primi giorni di luglio sono stati abbastanza agitati: o perché hai dei problemi di lavoro che riversi nella coppia, o perché hai piccoli dubbi e poi c’è una trattativa che non va in porto, o ci sono dei soldi che vorresti e che non riesci a ottenere.

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox segnala che in queste 48 ore, di martedì e mercoledì, vai un po’ al rallentatore. Potresti anche innervosirti se, nell’ambito del lavoro stai cercando di chiudere delle cose. Però da giovedì 23 ci sono delle novità: innanzitutto si vociferava che ci sarebbe stato un contratto, una chiamata e probabilmente già c’è stata. Però la firma, la conclusione di certi accordi ci sarà da giovedì, fino alla metà di agosto.

Se sei del Capricorno Giovedì e Venerdì sono le giornate migliori, comunque si riparte. Io ho già spiegato ad altri segni che dal 22 qualcosa nasce, si muove. Alcuni Capricorno stanno aspettando quantomeno una notizia di lavoro, non dico una conferma. Da giovedì è tutto più facile, per cui credo che entro i primi di agosto ci saranno delle giornate molto interessanti.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Per molti nati di questo segno zodiacale, agosto non sarà un mese da vivere in panciolle. Ci sarà uno sblocco anche in amore. Mi raccomando, da giovedì Venere è nel segno! Per il Capricorno in realtà, tu vorresti vivere qualche conferma, ottenere qualche nuova speranza. Questo è un periodo molto fertile, per le coppie che possono e vogliono avere un figlio, e in generale per chi cerca l’amore. Per il Toro consiglio sempre di moderare le pretese, perché questo è un anno che toglie qualcosa, ma può regalare molto di più: per esempio i sentimenti, da questa settimana, con un po’ di buona volontà possono recuperare.

