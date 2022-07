Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario

Per la giornata di mercoledì 20 luglio 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Bilancia, Scorpione e Sagittario per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la Bilancia

Bilancia: Difficile che un Bilancia cambi idea in questo periodo, ma difficile anche che non si trovi davanti a un piccolo ostacolo in famiglia o in amore. Troppe ansie? È probabile, perché sei un procrastinatore incallito oppure hai cercato di aggirare i problemi con delle distrazioni: il punto non cambia. Invito quindi tutti quelli che hanno avuto una crisi in amore a non distrarsi e affrontare il problema di petto. Ci saranno coppie che diranno stop e altre che ripartiranno da zero, ritrovando nuovi stimoli.

La giornata di Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Avrai una grande capacità di azione tra oggi e venerdì. Se ci sono dei contrasti in famiglia o sul lavoro, bisognerà affrontarli in un certo modo. Avere Marte e Urano opposti non è facile e ogni tanto sei arrabbiato e ogni tanto devi ribellarti a persone che non ti sembrano dalla tua parte. Seconod Oroscopo Paolo Foxl òq Giovedì e venerdì ti vedranno particolarmente tosto nei giudizi. Attenzione sempre ai soldi.

Sagittario: È un cielo importante, di grande recupero e con Mercurio e il Sole favorevoli potresti vivere un’emozione in più. Questo è un cielo di forza e innovazione e non ‘c’è niente che ti stimoli di più delle cose nuove, delle avventure. Attenzione se c’è una storia da tanto tempo, perché ci sarà una grande voglia, nel caso in cui non sia stata definita, di legalizzarla. Chi vive da anni in una coppia e non è contento ha una grande voglia di guardarsi intorno.

