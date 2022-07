Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: la giornata

Tocca a Capricorno, Acquario e Pesci: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di mercoledì 20 luglio 2022.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sul Capricorno

Capricorno: Un po’ di stanchezza resta, l’agitazione è alta, forse perché ti aspettavi qualcosa di più. Sono soprattutto gli uomini del segno a misurare molto la propria esistenza sul proprio status sociale ed economico. Attenzione a non esagerare! Ci sono anche altre cose nella vita, come nuovi traguardi in amore o quanto si è importanti per le persone che sono importanti per noi. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox quando si è molto stanchi, si rischia di prendere le cose un po’ troppo di petto.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Acquario e Pesci?

Acquario: In questo momento provato, perché avere Mercurio in opposizione e il Sole contro da venerdì, significa innanzitutto mettere a posto alcuni conti, ma anche vivere una grande confusione dal punto di vista lavorativo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox non c’è cosa peggiore per un Acquario di sentirsi un po’ messo da parte in un progetto oppure, in questi giorni, alcuni Acquario vorranno starsene in disparte perché non condividono le idee delle persone che hanno attorno. Amore nella norma, senza troppe emozioni.

Pesci: Credo proprio che in questi giorni dobbiate fare chiarezza, capire cosa non va bene ed è probabile che tra oggi e venerdì dovrete anche riflettere sull’andamento di un amore. Tuttavia Venere è tornata attiva e allora diventa utile per parlare e superare una difficoltà. Attenzione nelle coppie in cui lavora solo uno dei due, perché si potrebbe credere che uno si approfitti della benevolenza dell’altro. Prudenza! Molta energia verrà spesa per aiutare una persona che è stata male.

