Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 luglio 2022/ Cosa attende Cancro, Leone e Vergine

Cancro: Dovrete pazientare un po’, perché a volte non si riesce a ottenere ciò che si desidera oppure ci sono degli squilibri nel lavoro. Credo proprio che le ultime tre o quattro settimane abbiano portato una piccola rivoluzione nel tuo modo di lavorare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox in realtà è da maggio che le cose stanno cambiando, non proprio come vorresti tu: c’è chi aspetta una chiamata, chi dei soldi e magari alcuni contratti sono stati annullati. Pensa all’amore come a un rifugio nella tempesta che sta avvenendo nella tua vita professionale.

Leone: Avere una Luna in ottimo aspetto, Mercurio nel segno e dal prossimo venerdì anche il Sole, significa che siete al centro dell’attenzione. Mi auguro che chi ha avuto un problema fisico recuperi in fretta, perché con queste stelle è importante darsi da fare. In amore, se c’è una persona che ti interessa, che ultimamente sta al tuo gioco, ricorda che Venere sarà con te dall’11 agosto. Ecco che molti Leone, entro Ferragosto, avranno una buona notizia e magari qualche bacetto in più.

Vergine: Il cielo si sta rasserenando. Abbiamo avuto questo nuvolone, forse anche pioggia e grandine metaforiche alla fine di giugno, ora riparti con grande impeto. Tu vorresti farti aiutare, ma ti trovi sempre solo a portare avanti tutto quello che hai in mente e questo alla fine può pesare: però sei fatto così e quando prendi un impegno lo porti avanti. Cerca anche di recuperare il buonumore. I sentimenti sembrano più protetti con Venere favorevole e anticipo ai cuori solitari che avranno un settembre d’oro e chissà che tra luglio e agosto non nasca qualcosa di più Anche le coppie ufficiose potrebbero fare il grande passo.

