Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 luglio 2022/ Quali al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo mercoledì 20 luglio 2022 per Ariete, Toro e Gemelli: su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

Cosa attende l’Ariete? Le previsioni Oroscopo Paolo Fox

Ariete: Attenzione in amore! Se una storia non va, questa Venere dice di riparare i danni o di andare da qualche altra parte. Anche se hai una persona splendida al tuo fianco, cerca di non togliere tempo all’amore. Un consiglio: forse non te ne rendi conto, ma da un po’ di tempo sei diventato molto più dispotico, ovvero ciò che decidi vuoi che sia legge per tutti e potresti avere al tuo fianco una persona che non è d’accordo con te. Solitamente l’Ariete ama le relazioni sfidanti, piuttosto che avere uno zerbino che accetta qualunque situazione. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox tuttavia, se in una coppia non c’è condivisione ma solo competizione, i problemi potrebbero aumentare. Resta sempre un cielo di grande vigore per le prospettive di lavoro e per la voglia di riemergere anche dopo tanti mesi di fermo.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni su Toro e Gemelli

Toro: Vorrei che i Toro mettessero una pietra sopra al passato. È tempo di definire alcune questioni: nonostante la tua proverbiale calma e il tuo essere conservatore, quando sbotti, non torni sui tuoi passi. Questo Urano, già da diversi anni presente nel tuo segno, si fa sempre più impetuoso, soprattutto adesso che si incontra con Marte, nel farti capire che c’è qualcosa che va cambiato e che non stai facendo la vita che vorresti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox c’è un’esplosione di agitazione in corso e le cose che dovevi dire da tempo adesso escono fuori. Questioni di soldi da rivedere e chi acquista un bene dovrà fare attenzione anche le clausole più nascoste di un contratto.

Gemelli: Devi concentrarti di più sulle cose importanti! Sappiamo che i Gemelli sono entusiasti di tutto, soprattutto i più giovani che vogliono fare tante cose, ma il rischio è di disperdere energie. Ecco perché la maggioranza dei nati sotto questo segno zodiacale adesso sa che è è importante concentrarsi su una cosa sola e portarla a termine. Oggi la Luna è molto attiva e sfruttiamo questo Mercurio che consente di realizzare una buona idea. Bella questo cielo, anche per salvarti in un momento difficile. Giove aiuta piccole o grandi vittorie in questioni legali o amministrative.

