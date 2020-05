Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 maggio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Pubblicità

Ariete, il punto dell’oroscopo del giorno

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare l’Ariete: nella giornata di oggi ci sono stelle un po’ agitate pare che sta tornando la tensione di lunedì. E’ un periodo in cui si fa un passo avanti e due indietro. La novità è Saturno tornato interessante, da qui a tre mesi si possono rimettere in gioco progetti messi in piedi prima della crisi. Non si allontana l’amore che può decollare entro l’estate.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per il Toro?

Toro: Luna nel segno, si è protetti con Giove buono e Marte interessante. Chi ha un’attività in proprio può puntare su qualche miglioramento, tutti usciamo da un periodo critico e anche importante. Al di fuori di chi ha avuto grandi perdite o vissuto una crisi serie questi ultimi mesi hanno portato una nuova sensazione a livello di esistenza. Sono state rivalutate tante cose. I cambiamenti sono molti e non è detto siano solo negativi. Urano transitando nel segno sta portando la necessità di fare la vita nuova. Se aggiungiamo quanto fatto negli ultimi due mesi il desiderio si è rafforzato.

Gemelli, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox i Gemelli: il Sole è attivo e saranno diversi i pianeti come Mercurio, Venere e Luna che si concentreranno nel segno nel weekend. Si parla di un novilunio importante con concentrazione di pianeti che possono regalare emozioni con la voglia di recuperare terreno e tempo perso alla base di tutto. Chi si rimette in gioco avrà possibilità di avere successo.

Cancro, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

Cancro: si vivono dubbi a livello di carte e documenti da pensare. Molti potrebbero dover ripresentare qualcosa di già presentato. Se c’è da firmare un contratto si è in bilico. Se si ha potere è inevitabile essere messi alle strette. Tante critiche ma nessuno aiuta. Giornata di domenica intrigante per gli incontri.



