Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2020/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di oggi secondo le previsioni di Paolo Fox

OROSCOPO LEONE – Con l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci sul Leone: in questi giorni non si deve abbandonare nulla nonostante non siano stati riconosciuti i meriti, sembra che chi è vicino abbia fatto di più anche se non è vero. Ci sono stati problemi sul lavoro non solo per la crisi, già da febbraio ci sono state complicazioni. L’amore premia, Venere è bellissima. Non tutti hanno al loro fianco l’amore della vita, ma perché non cercarlo?

OROSCOPO VERGINE – Vergine: grande anno, in cui la crisi potrebbe dare un vantaggio perché si è fatto di più per colpa di quanto successo. Sono stati dati più incarichi. In un anno buono c’è sempre la settimana in cui è difficile mantenere la calma, come capita in questa settimana nella quale si vive con lo stress. Incide a livello fisico per quanto si vive ora. Nel weekend non si deve fare troppo.

OROSCOPO BILANCIA – E ora per l’oroscopo di Paolo Fox parliamo della Bilancia: il segno potrebbe parlare di sentimenti entro fine settimana. Da venerdì inizia un weekend ristoratore per l’amore. Si potrebbe programmare qualcosa di divertente. Tra venerdì e domenica può venire una buona idea. Per il lavoro tra fine mese e inizio giugno ci sarà chi aprirà una vertenza e dovrà chiarire la sua posizione anche in maniera vigorosa.

OROSCOPO SCORPIONE – Scorpione: si è pensierosi. Se a casa c’è una persona Ariete, Vergine o Pesci ci sono conflitti. Non si deve far prendere dalle negatività, si rischia di farsi condizionare. Si deve essere positivi ma anche propositivi. Si è forti e anche se ci vuole pazienza si arriva.



