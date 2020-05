Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 maggio 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2020

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare il segno del Sagittario: si vive il periodo come un grande problema da superare. Non è facile essere tranquilli. O si aspetta una risposta oppure si è nervosi per la famiglia, per un lavoro che non è stato dichiarato, rimandato e promesso. Attenzione fino a domenica, poi si recupera. Se si è vinta una sfida ora si ha paura di perdere.

OROSCOPO CAPRICORNO – Capricorno: si è un segno davvero molto forte. Se si guarda l’elenco delle persone che contano di più in questo periodo si troveranno molti Capricorno. Questo porta anche molte responsabilità anche se è un bene. Non è concesso vivere una vita semplice perché non si vuole. Si pensa che le scorciatoie non servano. In amore calma piatta.

OROSCOPO ACQUARIO – Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco il segno dell’Acquario: ci si avvicina a un weekend importante con una buona soddisfazione. Questo Urano importante sta dicendo che è ora di cambiare. Stavolta tutto è deciso dal destino e non tanto dalle scelte. E’ essenziale risparmiare.

OROSCOPO PESCI – Pesci: si è molto nervosi, si pensa a un dentro definitivo nelle storie difficile. Forse c’è voglia, figurativamente parlando, di vivere un’emozione diversa soprattutto di avere un rapporto diretto con qualcuno e chiedergli cosa fare. L’aspetto professionale è più tranquillo anche se alcune situazioni non rendono come prima.



