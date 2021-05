Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 maggio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 20 maggio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Cancro ci sono grandi progetti in cantiere, entro la fine del mese si potranno ristabilire contatti anche con persone che si erano allontanate. Il Cancro in amore non va sempre incontro alle situazioni più facili, anzi spesso tende a innamorarsi della complessità di un sentimento. I nati sotto questo segno sono dei maestri nell’amare e anche nell’esporre le loro emozioni. Tra i più grandi poeti e musicisti ci sono molti nati del Cancro perché sublimano le loro emozioni, spesso contrastate, e le fanno diventare spesso qualcosa di bello e anche di malinconico. A volte tirarsi fuori da questa malinconia che nasce spontanea e non è programmabile non è facile. Ma questo è un periodo importante che volge lo sguardo ad un mese di giugno di forza, per cui serve coraggio.

Per quanto riguarda lo Scorpione? Secondo l‘Oroscopo di Paolo Fox ci si sente liberi dalla opposizione del Sole e questo è un elemento di grande forza e di grande vantaggio. C’è da dire che tutte queste stelle così importanti e così intriganti liberano anche i sentimenti in vista di un giugno più forte a livello emotivo. Sarà importante cercare di essere solo un po’ più positivi, non perché si è persone contrariate dalla vita ma perché la tendenza a voler proteggere tutto e tutti può provocare situazioni spiacevoli: l’universo è governato dal caos e a volte bisogna semplicemente arrendersi ad esso.

Pesci, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: a volte ci si trova in contrasto con sé stessi e con gli altri e questo è un periodo in cui questi conflitti si fanno sentire molto di più: bisogna evitare di renderli molto più profondi ritrovando una pace interiore non facile da sviluppare, perché i nati sotto questo segno faticano a scendere a patti con sé stessi. Attenzione a non cadere nella trappola dei musi lunghi, che possono aiutare a catturare l’attenzione degli altri ma rischiano di fare entrare in una spirale di inutile vittimismo. E’ comunque probabile che la situazione lavorativa non sia del tutto soddisfacente, poiché nonostante gli sforzi alcuni progetti procedono al rallentatore. In questo senso può aiutare Giove che è già entrato nel segno e che potrà fornire, entro l’inizio del prossimo anno, nuove indicazioni per vivere meglio.

