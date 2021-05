Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 20 maggio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: l’ingresso del sole nel segno è di buon auspicio, tra qualche giorno andrà in buon aspetto Saturno, quindi sarà un periodo costruttivo. Molte persone ricche di talento e di forza dei Gemelli stanno avendo dei riconoscimenti, con un oroscopo buono spesso ci si riesce a fare vedere con efficacia. Chi ci sa fare vince. Una Luna dissonante può creare però qualche fastidio fisico e in serata i nati sotto questo segno potranno essere un po’ provati. Potrebbero arrivare buone notizie entro giugno riguardo nuovi progetti da intraprendere.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox sole favorevole, Saturno attivo, Venere e Mercurio ottimi, chi può dare spazio a nuovi progetti si muova perché quando si hanno stelle molto favorevoli è il momento di far vedere quanto si vale. Si darà particolarmente da fare chi ha già un progetto in cantiere, chi ha fatto una richiesta. E’ probabile che si paleseranno delle occasioni, se non saranno accettate bisognerà prendersela con sé stessi. In amore grandi progetti per le coppie che vogliono avere un figlio.

Acquario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, attenzione all’Acquario: c’è il Sole favorevole e Saturno nel segno che invita ad avere grande maturità e tutti coloro che hanno un’idea devono agire per svilupparla. Dal punto di vista economico ci sono state delle limitazioni che impongono degli stop ai progetti più onerosi a livello finanziario. E’ arrivato il momento di vivere situazioni nuove e l’amore può regalare qualcosa di più.

