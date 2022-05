Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 maggio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: cosa c’è da sapere

Andiamo a scoprire le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli: come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele l’Oroscopo Paolo Fox racconta quello che c’è da aspettarsi per questi segni nella giornata di venerdì 20 maggio 2022.

Oroscopo Paolo Fox: la domenica dell’Ariete

Ariete: Giove è entrato nel segno dal 10 di maggio ed è già all’opera da un po’ di giorni: fatti sentire! Soprattutto ascolta anche i suggerimenti che possono arrivare all’improvviso, da persone che conosci, da buone intuizioni, cercando sempre di contenerla questa forza di Giove, perché siccome ti rende estremamente forte, orgoglioso e, a volte, anche spavaldo, rischi di andare un po’ fuori dalle righe, pur non volendo. Se da troppo tempo, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox, per vari problemi, hai dovuto escludere l’amore dai tuoi pensieri, è tempo di ritornare a pensarci.

Previsioni su Toro e Gemelli dell’oroscopo Paolo Fox

Toro: Questa giornata è migliore rispetto a quello di ieri, secondo l’Oroscopo Paolo Fox: non porta grandi battaglie ma, in questo periodo, devi semplicemente risolvere problemi, soprattutto familiari, visto che gli ultimi due mesi hanno visto lottare per ritrovare un po’ di serenità. A volte ti sembra di avere a che fare con delle persone un po’ immature e una di queste può essere il partner. Soluzioni a vertenze e questioni legali in vista.

Gemelli: Questo fine settimana può essere molto importante: i giovani alle prime avventure amorose sono molto favoriti e comunque questo è un periodo in cui potranno risolversi alcuni problemi, mettendo in campo la giusta intraprendenza. Sei molto attraente e punta su questo weekend per fare colpo, sicuramente potrai vivere un fine settimana positivo dal punto di vista delle relazioni se riuscirai ad avere il coraggio di fare la mossa giusta al momento giusto, come evidenzia l’Oroscopo Paolo Fox.

