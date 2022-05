Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 maggio 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: la domenica

Arrivati a venerdì 20 maggio 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno: Questo periodo di riflessione comporta che tu debba fermarti un attimo a riflettere su quali saranno le scelte da fare a medio termine. Finalmente si può trovare un accordo e i progetto non saranno più ostacolati. L’unica cosa che l’Oroscopo Paolo Fox richiede è quella di non aspettarti troppo e, se hai avuto capacità di metterti in gioco in una situazione, prima di abbandonarla, perché non ti senti valorizzato abbastanza, riflettici: in questo periodo non bisogna lasciare il certo per l’incerto. In amore un po’ di tensione c’è e d’altronde, quando uno dei due ha dei problemi o c’è una lontananza fisica o psicologica da superare, è inevitabile sentirsi un po’ giù di corda.

Acquario: Questa è una settimana un po’ particolare per te, perché puoi raggiungere delle grandi emozioni. Ti chiedo di stringere i tempi, perché la prossima sarà una settimana un po’ in calo: capita a volte di sentirsi stanchi e di non riuscire a fare tutto. Comincia a pensare adesso al rinnovo di un accordo o a un cambiamento in positivo: tu non accetti le imposizioni e questo è il vero problema. Infatti secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questo periodo vorresti fare tutto quello che desideri, ma non è possibile. Spero che tu abbia a fianco una persona Vergine, Capricorno o Toro, ovvero qualcuno che abbia i piedi per terra, perché altrimenti c’è il rischio che tu prenda quota e non veda più la realtà delle cose.

Pesci: Occasioni per farsi notare ce ne sono state, ma questo è un weekend in cui, ancora una volta, vorrai stare con poche e affidabili persone attorno. Ricordo che gli ultimi due anni possono aver causato grandi cambiamenti nella tua vita: non pensare più al passato e a chi ti ha fatto del male. Questo è un periodo interessante, anche se devi risolvere un problema riguardante la casa. Le proposte che arrivano sono valide, ma in questo venerdì ti trovo un po’ sottotono e sotto pressione. Spero che tu abbia al tuo fianco una persona che ti faccia divertire, perché in questo momento non vuoi neanche entrare in strane logiche e ragionamenti: vuoi soltanto essere più sereno. Molto intrigante, a parere dell’Oroscopo Paolo Fox, potrebbe essere un rapporto con il segno del Toro, con il Capricorno, con lo Scorpione, segni che incontri spesso nella vita. Attenzione solo con i Gemelli che sono croce e delizia, per il tuo segno zodiacale.

