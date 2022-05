Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 maggio 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a venerdì 20 maggio 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per la Bilancia

Bilancia: Sono giornate a metà, avverte l’Oroscopo Paolo Fox: in certi giorni ti senti tranquillo e in altri invece vorresti combattere per vincere delle sfide. È una bufera passeggera, quella che spazza via le situazioni già inquinate dalle incomprensioni e forse anche da qualche tensione di troppo. Forse dovrai aggiustare alcune cose nella tua professione oppure sei proprio tu che vuoi cambiare strada rispetto al passato. Nuove strategie da studiare, ponderare le mosse da fare con attenzione potrebbe essere fondamentale per risparmiarsi delusioni dalle quali poi servirebbe energia per riprendersi.

Scorpione e Sagittario, che domenica sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Questo è un venerdì interessante, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox: se c’è stata qualche piccola diatriba in famiglia, si potrà sanare qualcosa e vi invito a usare oggi e domani, perché poi domenica ci sarà qualche tensione di troppo. Non rifiutare un dialogo sincero! Se c’è stata una separazione nella tua vita è normale che tu viva relazioni un po’ part-time: attenzione a Scorpione e Toro, perché potrebbero esserci dei piccoli fastidi che però potrebbero essere superati in un lasso di tempo relativamente breve, a patto però di reagire nella maniera più veloce possibile.

Sagittario: Questo è un periodo di grande rinascita e forse fa poco avete avuto una bella occasione o avete ripescato qualche bella emozione legata al passato. Il Sagittario colleziona oggetti, ricordi e soprattutto luoghi, legati al suo passato. Giove è sempre molto intrigante e queste stelle svolgono un’azione stimolante per la tua autoaffermazione. L’Oroscopo Paolo Fox ricorda che ci saranno giornate particolari e significative e domenica si torna in alto, per chiudere il weekend nel migliore dei modi e recuperare un ottimismo che sarà sicuramente utile anche all’inizio della prossima settimana.

