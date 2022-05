Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 maggio 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Le previsioni per la giornata di venerdì 20 maggio 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Cancro

Cancro: Questo momento di riflessione vede dei pianeti strani. È come se dovessi recuperare qualcosa: forma fisica, rapporto d’amore, un’amicizia? I ripensamenti sono tanti e forse ora, semplicemente, ti stai ricaricando in vista dell’autunno. Ogni intuizione può essere sviluppata al massimo, ma cerca di non riflettere troppo sulle cose, di crearti problemi per nulla, perché altrimenti rischi di stare male e di perdere il momento propizio per passare all’azione al momento giusto: la perfezione che cerchi è dentro di te, ricorda l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo domani 21 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni per amore e lavoro

Cosa attende Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo fine settimana è un po’ particolare, perché se c’è qualcuno in famiglia o nella tua cerchia che che non è d’accordo con te, potresti vivere un diverbio. Questo non può in nessun modo fermare la tua rivoluzione: Giove e Venere in buon aspetto possono davvero darti una marcia in più e qualcuno ha già probabilmente ricevuto una conferma o si è ritrovato improvvisamente protagonista. Anche se questo fine settimana declina verso una domenica polemica, cerca di stare tranquillo e soprattutto non fare troppe cose.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 maggio 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

Vergine: Tu che sei il segno della riflessione, inevitabilmente non ti accontenti di risposte poco chiare e di situazioni che non ti piacciono, perché tu vuoi delle certezze e, in questo momento, possono arrivare. L’Oroscopo Paolo Fox avverte: attenzione alle chiacchiere, ai pettegolezzi e segui sempre la tua strada. Quando si è molto ammirati, al centro dell’attenzione o magari si sta vivendo un periodo interessante, è normale imbattersi con qualcuno che non è d’accordo. Dovrai combattere per superare momenti in cui tutto ti sembrerà vago o inutile, ma ricorda che alla fine ci sarà un riscatto. Programmazione in vista per chi è creativo e deve fare qualcosa di bello per l’autunno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 maggio 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: la domenica

© RIPRODUZIONE RISERVATA