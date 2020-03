Oroscopo Paolo Fox oggi 20 marzo 2020/ Capricorno, Ariete, Toro e Cancro

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 20 marzo 2020: Ariete e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox torna puntuale, ecco quelli che sono le previsioni per Ariete e Capricorno. L’Ariete in questo fine settimana ha bisogno di distrazione, ci sono anche segni zodiacali che stanno bene in isolamento. Le persone di questo segno, governate da Marte, si sentono un po’ sotto pressione quando vengono tolte le libertà. La paura è normale ma non deve mancare la responsabilità. In aprile Venere è favorevole, può nascere un incontro per caso. Quelli che hanno un amore devono potenziarlo. Saturno inizia un transito importante a fine mese nel lavoro. Non tutti ma chi deve firmare un accordo avrà occasioni in più per parlare. Il Capricorno anche se è bersagliato da notizie negative in presenza di problemi gravi si riesce a progettare per il futuro. La mente ha grande spazio. Tutti i progetti e le cose che si vogliono portare avanti solo liberi di spaziare. Bello programmare.

Oroscopo per Toro e Cancro, che giornata sarà?

Ecco quanto detto per Toro e Cancro nell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro dà importanza all’avere un buon rapporto con gli altri. Il ritorno alla vita casalinga non è difficile da gestire. In casa le cose da fare si trovano. C’è sempre un progetto in testa. Non bisogna isolarsi dalla realtà. Alcuni progetti andranno avanti entro l’estate. Chi vuole sposarsi e convivere può parlare con coraggio a qualcuno che è di riferimento. Il Cancro ha buone novità, dal 22 marzo Saturno allenta la presa. In questo momento per tutti un po’ drammatico ci si può sentire più vicini anche se a volte è sembrato di essere soli fisicamente. Sono comunque giornate faticose. Si potrebbe dire stop a un progetto o revisionarlo. Non manca il coraggio che tornerà anche nelle prossime settimane.



