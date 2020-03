Oroscopo Paolo Fox oggi 20 marzo 2020/ Sagittario, Gemelli, Pesci, Acquario

Oroscopo: le previsioni di oggi 20 marzo per Sagittario e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele ci parla anche dei segni di Sagittario e Acquario. Il Sagittario ama vivere emozioni complesse. Tutti siamo stati costretti a ridimensionare il senso di libertà. In amore è necessario fare scelte chiare. Se si è in contrasto con qualcuno oppure si ha il bisogno di riferimenti si potrebbero vivere tensioni. Aprile metterà tutto in discussione. L’Acquario è molto turbato, si parla di sensazione di tensione da parte di chi si sente sempre molto polemico verso il mondo. Si è contro tutti. Nel lavoro non si sta facendo ciò che si vorrebbe. Se si è sospesa l’attività ancora di più. Le scelte premiano in amore, solo se sono realistiche. Tempo fa a chi era in bilico in amore si consigliava di aspettare. La confusione si allontana e Saturno arriva nel segno.

Paolo Fox, oroscopo per Gemelli e Pesci

Voltiamo pagina nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox andato in onda sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi. Nella rubrica Latte e Stelle il noto astrologo ha parlato anche dei segni di Gemelli e Pesci. I Gemelli si spera che abbiano ricevuto notizie interessanti. In questo momento dobbiamo adattarci alle circostanze, è importante la rivalutazione dell’amore. Chi ha vissuto sentimenti in modo superficiale cambia idea. Anche chi ha tradito torna sui propri passi. C’è ora il bisogno di qualcuno che stia accanto. I Pesci devono riallacciare i rapporti interrotti solo se ne vale la pena. Ora e ad aprile le storie difficili potrebbero concludersi. C’è bisogno di persone serie al fianco. In qualche modo è tempo di rivedere tutti i rapporti. A livello personale c’è un aprile di crescita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA