Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 marzo 2020/ Toro top, Ariete e Acquario in amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista su LatteMiele per la giornata di oggi venerdì 20 marzo 2020. Andiamo a vedere quelli che il noto astrologo considera segni al top. Sono buone le novità che riceve il Cancro, con Saturno che sembra pronto dal 22 prossimo ad allentare la presa e dunque a dare un po’ di respiro. L’Ariete si trova pronto a fare qualcosa di nuovo anche se in questa situazione sembra molto difficile. C’è la possibilità di sentirsi sotto pressione, ma anche il dinamismo per raggiungere i propri obiettivi. Il Toro trova sempre le cose da fare, anche in questo periodo in cui si è obbligati in casa. In testa c’è sempre un progetto nuovo per arrivare a un risultato importante. Serve determinazione e voglia di fare per riuscire a trovare la strada verso il successo.

AMORE – Ecco quanto detto per l’amore nell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Se l’Ariete vive un amore in questo momento deve trovare la forza per potenziarlo. Venere è favorevole e questo può portare anche a incontri importanti verso il futuro visto che al momento tutti sono bloccati in casa. Chi tra i Toro vuole sposarsi o convivere deve parlare con grande coraggio e determinazione verso la persona con la quale si vive una relazione importante. Chi ha tradito o vissuto i sentimenti in maniera superficiale tra i Gemelli potrebbe decidere di tornare sui propri passi, ma stavolta con la testa giusta per farlo. L’Acquario vede allontanare la confusione in campo sentimentale visto l’imminente arrivo nel segno di un Saturno riparatore e pronto a dare nuove coordinate. Le storie difficili dei nati sotto il segno dei Pesci si possono concludere tutte quelle storie che da tempo vengono considerate in bilico.

LAVORO – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo del lavoro. Chi tra gli Ariete deve firmare un accordo potrebbe trovare in questi giorni il momento giusto per farlo. Si aprirà la possibilità di ragionare e cercare di parlare con le persone che possono dare una svolta. In un momento in cui tutto il mondo si ferma il segno del Capricorno ha capito che forse la cosa migliore da fare ora è programmare, lavorare alla ricerca di una situazione che potrà nel futuro anche regalare delle occasioni di crescita personale. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore equilibrio visto che il tempo per ragionare e poi agire c’è. La Bilancia vive un momento non facilissimo dal punto di vista della professione, qualcuno potrebbe essere rimasto offeso per un gesto o per un modo di agire di una persona vicina. Forse è il caso di capire che servirà aspettare per prendersi delle rivincite. In questo momento purtroppo non si può pensare di fare tutto e subito.



