Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano puntali anche oggi, sabato 20 marzo 2021 nella rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci occupiamo in maniera particolare delle previsioni di oggi per i segni di Fuoco, dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dall’Ariete, l’ingresso della primavera aiuterà a guadagnare forza per recuperare alle difficoltà vissute nel corso degli ultimi mesi. Oltre al Sole, presto anche Venere entrerà nel segno, favorendo ancora di più questo recupero. Attenzione a non lasciarsi prendere dalla fretta: alcune questioni si potranno risolvere soltanto in maniera graduale.

Nati Leone? Nonostante le difficoltà ereditate dalle situazioni difficili con cui ci si è trovati a doversi confrontare negli ultimi tempi, negli ultimi giorni qualcuno potrebbe aver deciso di chiudere alcune situazioni che non potevano più essere portate avanti. La fine di questo Marzo potrebbe portare delle interessanti novità.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox se siete nati sotto il segno del Sagittario, la presenza della Luna in opposizione sembrerebbe indicare alcune piccole difficoltà legate ad un blocco da superare: la situazione che tutti noi ci troviamo a vivere in questo momento sembra pesare particolarmente sui nati sotto questo segno.

