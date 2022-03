Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 marzo 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute…

Nuovo appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, dedicate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo focus daremo spazio ai segni di Fuoco, per mezzo delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, domenica 20 marzo 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Sarà una giornata interessante nonostante qualche fastidio di carattere sentimentale, soprattutto per le coppie affermate. Non cedete alle provocazioni del passato e cercate di essere più ragionevoli al fine di ritrovare equilibrio. Il periodo non è dei migliori per chi cerca nuovi amori”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: il cielo è dalla vostra e un capitolo nuovo in ambito sentimentale potrebbe aprirsi. In prossimità del mese di maggio arriverà una grande forza a supporto di grandi sorprese e ottimi successi. Attenzione a qualche ritardo in ambito lavorativo.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Siete in prima posizione grazie ai buoni propositi che riguardano il periodo. Dopo mesi pesanti con persone controproducenti, finalmente arrivano le buone notizie. Questo nuovo anno può segnare un deciso periodo di svolta.

