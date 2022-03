Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 marzo 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi catturano l’attenzione degli appassionati di astrologia, materia tanto imperscrutabile quanto indicativa del nostro destino. In questo focus ci concentreremo soltanto sui segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Nel dettaglio, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 20 marzo 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “I pensieri sono tanti e cambiate spesso le prospettive che guidano la vostra vita. Passate da eccessi di nervosismo ad una grande quiete. Forse è il caso di valutare meglio alcune situazioni, soprattutto in ambito sentimentale. Attenzione ad alcune scelte da fare ad aprile”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: sarà una domenica abbastanza neutrale, ma Venere non più contraria inizia a lasciare spazio alla risoluzione dei problemi. Vi sentite più liberi e ciò può rivelarsi un punto di forza nell’affrontare le sfide che vi aspettano. L’attenzione degli altri è rivolta verso di voi; nonostante la fragilità che vi caratterizza, riuscite a portare a termine grandi cose.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Chi lavora da libero professionista riuscirà a ottenere grandi successi, chi invece è dipendente potrà raggiungere compromessi importanti. Il momento è positivo per tutti i desideri di rivalsa e di riscossa, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Fate prevalere la voglia di fare sulla malinconia, in particolar modo se avete vissuto una dura separazione. L’ottimismo deve guidare questi mesi che possono dare inizio ad una svolta sensazionale per la vostra vita dopo tanto tempo di attesa”.

