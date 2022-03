Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 marzo 2022/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox contraddistinguono anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus analizzeremo i segni di Aria e le indicazioni date dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto concerne la giornata di oggi, domenica 20 marzo 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de “IlSussidiario.net” – saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: le stelle sono positive e supportano grandi avventure e storie importanti. Le coppie forti e con solide basi supereranno anche gli scontri improvvisi. Cercate di mettere maggiormente al centro dei vostri pensieri l’amore e tutte le sue sfaccettature.

Ora invece è giunto il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Attenzione alle situazioni tese da risolvere entro aprile: sfruttate gli stimoli offerti da Venere supportata dalla Luna nel segno. Riuscirete a risolvere alcune questioni di carattere familiare e a ritrovare la giusta armonia sentimentale.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Diversi pianeti nel segno insieme alla Luna: il momento è quindi positivo e propizio per sistemare alcune questioni di carattere relazionale. In ambito lavorativo serve ancora un po’ di pazienza a causa di qualche ritardo di troppo. Questa domenica nel complesso è da vivere con persone positive.

