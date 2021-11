Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni…

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Cancro e Scorpione

L’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 20 novembre 2021, ci offre delle interessanti previsioni sui segni d’Acqua. Il famoso astrologo è intervenuto nel seguito appuntamento sulle frequenze di Radio Latte e Miele, quindi ora non ci resta che capire giornata sarà per Cancro, Scorpione e Pesci…

Alcuni dubbi in amore potrebbero generare agitazione ai Cancro, il momento però è propizio per riuscire a fare chiarezza. Chi è single sarà ancora alle prese con alcune situazioni irrisolte che generano una sorta di blocco, soprattutto per chi ha di recente vissuto una separazione. Il tempo sarà importante, non tenetevi dentro troppe emozioni negative. Attenzione agli sbalzi d’umore.

La tranquillità è ciò che serve in questo fine settimana allo Scorpione. Il cielo è però positivo per chi è alla ricerca di nuove relazioni grazie alla posizione favorevole di Venere. Chi ha vissuto una rottura spesso si concede a fasi alterne, dimostratevi invece disposti con decisione a nuove opportunità. Qualcuno potrebbe essere in attesa di novità anche in ambito lavorativo, magari dal punto di vista di un cambio ruolo o nuovo progetto.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

A chiudere l’Oroscopo Paolo Fox le previsioni dei Pesci. Del nervosismo in eccesso potrebbe caratterizzare questo fine settimana. Il passato spesso può essere ingombrante, non lasciatevi trascinare dai ricordi e dai malesseri del passato, anche se strettamente legati a brutte perdite sopratutto in amore. Nei prossimi giorni quindi dedicatevi a voi stessi e siate decisi in ogni vostra scelta.

