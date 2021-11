Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre 2021/ Le stelle per Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Ariete e Leone

Cosa ci riserva l’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 20 novembre 2021? Il noto astrologo ci ha regalato tramite le frequenze di Radio Latte e Miele le indicazioni per i segni di Fuoco. Cominciamo subito… La Luna è in posizione favorevole per gli Ariete aiuta i rapporti relazionali e i nuovi incontri. Attenzione a domenica dove qualche inconveniente potrebbe destabilizzarvi. Qualcuno sta valutando alcune decisioni riguardanti la casa, o per rinnovamento o per una vendita. Entro maggio sono previste novità interessanti in merito.

Sarà un ottimo fine settimana per i Leone, sopratutto grazie alle stelle del momento. Attenzione però alla troppa stanchezza che potreste accumulare in questi giorni. È giunto il momento di rinnovarsi anche in ambito lavorativo, mettetevi in gioco con una nuova sfida senza troppe remore. In amore sono previste buone novità, datevi da fare se c’è qualcuno che vi interessa.

Sagittario, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si conclude con le previsioni per il Sagittario. La Luna opposta genera qualche perplessità, concentratevi maggiormente sulla vostra felicità. Cercate di dimostrare lo stesso impegno profuso in ambito lavorativo anche nella sfera amorosa. Dal punto di vista professionale sono in vista grandi novità e nuove proposte lavorative.

