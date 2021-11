Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Gemelli e Bilancia

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 20 novembre 2021, si concentrano anche sui segni di Aria. Il noto astrologo ne ha parlato nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte e Miele, quindi ora dobbiamo scoprire che giornata sarà per Gemelli, Bilancia e Acquario…

I Gemelli hanno una Luna nel segno promette bene per chi vuole un fine settimana all’insegna del divertimento. Siete tipicamente persone che danno importanza ai problemi solo nel momento opportuno, a differenza di chi si dispera prima del tempo. In ambito lavorativo avete di recente iniziato una nuova collaborazione che vi porta maggiore libertà.

La Luna in posizione attiva garantisce giorni positivi ai Bilancia, nonostante un mese di novembre non proprio ottimale dal punto di vista sentimentale. Usate la giusta dose di buona volontà per risolvere alcuni problemi che potrebbero nascere in questo periodo.

Acquario, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Completiamo l’Oroscopo Paolo Fox con le previsioni per l’Acquario. Il weekend sarà caratterizzato da una luna in posizione favorevole, a vantaggio delle relazioni sentimentali. Alcuni incontri potrebbero portare nuovi interessi e nuove opportunità. Per i giovani che stanno valutando di trasferirsi il periodo è propizio. Il mese di maggio in particolare sarà cruciale grazie ad un cielo davvero ottimale.

