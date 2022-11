Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 novembre 2022/ Ariete, Leone, Sagittario, Pesci: stelle

Il weekend entra nel vivo, anche grazie all’Oroscopo Paolo Fox. C’è grande curiosità anche da parte di Ariete, Leone, Sagittario e Pesci, curiosi di scoprire che giornata sarà quella di oggi, domenica 20 novembre 2022. L’astrologo soddisfa questa curiosità con le sue previsioni, fornite tramite l’appuntamento su Radio Latte Miele, in particolare nella rubrica Latte Miele. Ad esempio, ci sono difficoltà in vista per l’Ariete, anche a causa della Luna in opposizione; bel cielo invece per il Leone, che è in una fase di “sblocco”. Consigli anche sull’amore per il Sagittario, invece i Pesci dovranno tirare fuori un po’ di coraggio…

Ariete e Leone, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Ariete, la Luna è in opposizione secondo l’oroscopo Paolo Fox. Facciamo un esempio pratico: il contadino ara la terra, semina e poi deve attendere che spuntino i germogli e tu ti trovi in quest’ultima condizione. Secondo me, Giove ha portato qualcosa nella tua vita, dall’estate all’autunno, adesso non è più nel tuo segno, tornerà il 20 dicembre e quindi, se stai aspettando che nasca qualcosa, che ci sia una soluzione per una questione legale o burocratica, sarà dalla fine del mese e tra gennaio e febbraio che avrai di più. Ci sono nati Ariete che quando vivono un’esistenza un po’ troppo tranquilla, fanno di tutto per buttarla all’aria. Adesso se fai un passo importante, devi essere convinto che sia giusto, perché altrimenti rischi di cambiare idea, nel giro di poco. Comunque, il 2023 sarà un anno importante per chi vuole sposarsi, convivere, emozionarsi: ne parlerò.

Leone, bello questo cielo per l’oroscopo Paolo Fox! La forza ce l’hai innata, ma non sempre è sufficiente per superare dei conflitti e a volte ci vuole anche una sorta di programmazione degli eventi. Una situazione conflittuale, nata agli inizi di novembre, adesso si sta sbloccando e questa domenica già potrà aiutarti in amore e nelle relazioni con gli altri. Devi recuperare soldi perduti.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Sagittario e Pesci

Sagittario, chi più di te adesso può immaginare, l’oroscopo Paolo Fox spera anche vivere, un futuro di grande benessere? I Sagittario che vivono un rapporto troppo soffocante, lo vorranno cambiare e migliorare. Mercurio e Venere nel segno regalano soddisfazioni: se ti hanno proposto qualcosa di bello, ma di faticoso, oppure hai iniziato un progetto su cui all’inizio nessuno avrebbe puntato, adesso ti prendi delle soddisfazioni! Se qualcosa non ti piace, basta semplicemente iniziare a cambiare. Anche frequentare gente nuova può essere utile, per esempio se cerchi l’amore.

Pesci, entro il 6 dicembre devi rivedere la tua vita, come se in questi giorni ci fossero delle situazioni da affrontare con grande coraggio. Forse sai già che la prossima settimana dovrai incontrare un concorrente agguerrito, dovrai parlare d’amore, vorrai mettere in chiaro tante cose: più organizzi, riordini adesso e più avrai successo dal 6 dicembre in poi. Quindi secondo l’oroscopo Paolo Fox è chiaro che ci sono delle scelte che non si possono rimandare e forse anche un appuntamento o un incontro improvviso potrà cambiare la tua vita.











